تدشين مشروع “SHARE” الصحي بأم درمان لدعم 25 مركزا صحيا

دشّنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بالتعاون مع منظمة “سابا” (تجمّع الأطباء السودانيين بأمريكا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مشروع “الشير (SHARE)” الصحي، وذلك بتمويل من البنك الدولي عبر اليونيسف، خلال حفل رسمي أُقيم بمركز صحي الهجرة (مركز عبدالمنعم محمد) بمحلية أم درمان.

ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز خدمات الصحة والتغذية في (25) مركزًا صحيًا بمحلية أم درمان، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية، ورفع المؤشرات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتأثرة.

شهد حفل التدشين د. هشام عبد الله، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، ممثلًا لوزارة الصحة بالولاية و ممثلي المنظمات الشريكة ومفوضية العون الانساني ، وعدد من القيادات الصحية وشركاء العمل الإنساني، إلى جانب ممثلين من المجتمع المحلي

وفي كلمته خلال المناسبة، أكد د. أحمد عصام، مدير المشاريع بمنظمة سابا، على متانة الشراكة مع وزارة الصحة، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق المشترك، ومثمنًا الجهود المخلصة التي تبذلها كوادر سابا من أطباء وممرضين وقابلات في تقديم خدمات إنسانية بمهنية عالية. كما أعرب عن شكره وتقديره للقيادات الصحية ومنسقة المشروع على دورهم الفاعل في إنجاح المبادرة.