سياسية
محلية الخرطوم تنفذ حملة للنظافة وإزالة مخلفات الحرب بموقف جاكسون
نفذت السلطات بمحلية الخرطوم السبت حملة نظافة وإزالة لمخلفات الحرب بموقف مواصلات الخرطوم (جاكسون) بمشاركة هيئة نظافة الخرطوم والمركز القومي لمكافحة الألغام والهلال الأحمر السوداني وإدارة النقل العام والبترول.
وكشف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تفقده العمل بأن الحملة تأتي ضمن خطة المحلية وتنفيذا لتوجيهات الولاية لاعادة الخدمات وتطبيع الحياة وفق رؤية تشمل استعادة عمل الأسواق ومواقع الخدمات بالتنسيق مع لجان الأسواق بدأت بإسواق الشعبي والمركزي والمحلي والسجانة وشارع الحرية والإطارات والزجاج والان انتظم العمل بموقف جاكسون والذي يمثل ملتقى لخطوط المواصلات لمحليات الولاية .
لافتا بأن عودة الموقف ستسهم بشكل مباشر في حركة التنقل لجميع قطاعات المجتمع وتعمل على تسهيل انسياب حركة العاملين بالقطاع العام والخاص لمواقع عملهم بمركز المدينة، فضلا عن تفعيل النشاط التجاري والخدمي بمنطقة وسط الخرطوم، مؤكدا على تدشين عمل الموقف الأسبوع الجاري بجميع الخطوط التي كانت تعمل قبل الحرب.
سونا