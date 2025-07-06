محلية الخرطوم تنفذ حملة للنظافة وإزالة مخلفات الحرب بموقف جاكسون

لافتا بأن عودة الموقف ستسهم بشكل مباشر في حركة التنقل لجميع قطاعات المجتمع وتعمل على تسهيل انسياب حركة العاملين بالقطاع العام والخاص لمواقع عملهم بمركز المدينة، فضلا عن تفعيل النشاط التجاري والخدمي بمنطقة وسط الخرطوم، مؤكدا على تدشين عمل الموقف الأسبوع الجاري بجميع الخطوط التي كانت تعمل قبل الحرب.

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