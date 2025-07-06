سياسية
“ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية”.. وزير الداخلية: سأظل موجوداً بالخرطوم
أعلن وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة أنه سيظل موجودا بالخرطوم قريبا من حكومة الولاية ولجنة الأمن لتنفيذ الخطط والبرامج الأمنية التي تشعر المواطن بالأمان سوى كان موجوداً داخل الولاية أو خارجها وذلك لتعزيز العودة والإعمار.
جاء ذلك خلال زيارته السبت لمقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم واجتماعه مع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وأمين عام حكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم وأعضاء حكومة الولاية.
وقال الوزير إن هناك اتفاق تام على القضايا التي طرحها والي الخرطوم خاصة فيما يتعلق بتأمين الولاية وتعزيز قوات الشرطة والتعاون في ملف الأجانب.
وكان والي الخرطوم قد استعرض أمام وزير الداخلية المراحل التي مرت بها الولاية والجهود التي بذلت لدحر المليشيا المتمردة بتعاون كل القوات النظامية ثم التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها لتنفيذ الخطط والبرامج لتأمين الولاية .
وأكد الوالي أن أهم التحديات التي تواجه الولاية هي التصدي للعصابات التي تمارس السرقات من خلال الطوف الأمني المشترك والخلية الأمنية وانتشار الشرطة والنيابة والمحاكم وحسم ظاهرة السرقات عن طريق المواتر بجانب الاستمرار في ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
سونا