عضو مجلس السيادة د. سلمى تؤكد سعي الحكومة لتسهيل إجراءات فتح نوافذ الاستثمار بالبلاد

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك موسى، سعي الحكومة وحرصها على تذليل كافة العقبات والتحديات التى تعترض سير عملية الاستثمار الخارجي في السودان لاسيما الاجراءات الخاصة بالاستثمار في التنمية المستدامة.

وأشادت سيادتها لدى لقائها بمكتبها السبت السيد منصور بن حاتم الطيار المدير العام لمجموعة فرسان التمليك، بالخطط والبرامج التي طرحتها المجموعة للاستثمار في مجال البنى التحتية في السودان، لافتةً الي ضرورة العمل وفق منظومة متوازنة وضوابط قانونية والتنسيق مع الجهات الحكومية لطرح المشروعات وتنفيذ البرامج.

من جانبه أبدى المدير العام لمجموعة فرسان التمليك عزمهم على الاستثمار في مجالات البنى التحتية و تأهيل عدد من المرافق الحيوية والمنشآت التي دمرتها الحرب في السودان، مشيراً إلى أن عضو مجلس السيادة أكدت دعمها لكل الجهود الرامية لجذب الاستثمار في السودان وفق الضوابط واللوائح التي تضطلع بها وزارة الاستثمار والمجالس التنفيذية المتخصصة.

سونا