رياضية

باريس يكسر عقدة بايرن ويعبر لنصف نهائي المونديال

2025/07/05
paris
باريس سان جيرمان

كسر باريس سان جيرمان، عقدة لازمته طويلا أمام بايرن ميونخ، بالفوز 2-0 على العملاق البافاري، اليوم السبت، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ديزيريه دوي وعثمان ديمبلي، هدفي باريس في الدقيقتين 78 و(90+6).

وحرمت راية التسلل، بايرن ميونخ، من هدفين سجلهما دايوت أوباميكانو وهاري كين في الدقيقتين (45+1) و87.

وبهذا الفوز، يكسر باريس، عقدة بايرن، بعد 4 هزائم متتالية أمامهم في دوري أبطال أوروبا، أعوام 2021 و2023 و2024، لينتظر سان جيرمان، الفائز من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

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