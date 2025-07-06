آلية العودة الطوعية بحلفا تودع الفوج الثالث للعائدين لولاية الخرطوم

شهدت مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية صباح اليوم تفويج الدفعة الثالثة للعائدين ضمن خطة اللجنة العليا للعودة الطوعية بحلفا الى ولاية الخرطوم والذي استهدف عدد (450) شخص من خلال توفير عدد (8) بصات من مركز الايواء بكلية علوم الأرض والتعدين بدعم من ديوان الزكاة ورعاية شركة روال للتعدين وعدد من شركات الطواحين المائية بحلفا .

جاء ذلك بحضور ممثل المدير التنفيذي للمحلية ولجنة امن المحلية ومفوض العون الانساني بحلفا ورئيس مجلس اهالي حلفا ومدير الزكاة بحلفا ومدير شركة رويال للتعدين ورؤساء لجان التسيير بالاحياء.

واعرب الاستاذ عبد الله محمد محي الدين ممثل المدير التنفيذي محلية حلفا عن شكره لمجتمع اهالي حلفا لاستضافتهم الوافدين منذ بداية تداعيات الحرب. مشيرا الى ان المحلية شكلت لجانها المختصة عند تحرير ولاية سنار والجزيرة لتنظيم رحلات العودة الآمنة، مؤكدا ان العودة الى الخرطوم تدل على ان ولاية الخرطوم اصبحت آمنة.

وأوضح ان اللجنة ساهمت في استقبال وترحيل الوافدين من تداعيات منطقة المثلث والتي بلغت حوالي 8 آلاف من المعدنين بمعبر ارقين.

حيا الاستاذ علي حسن سيداحمد بتيك رئيس ٱلية العودة الطوعية بحلفا قيادات الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ولنائبه ومساعديه والمرابطين في الثغور من قوات المسلحة والمستنفرين والقوات الاخرى المساندة بما تحقق من انتصارات.

وأكد ان هذا المشروع هو اسناد للوافدين وللدولة والذي يليه التحدي الكبير وهي مرحلة اعادة الاعمار لما دمرته المليشيا المتمردة.

مجددا شكره للداعمين لهذا المشروع الوطني مشروع العودة الطوعية والموجودين بمراكز الايواء والاحياء بوادي حلفا.

وعبر عدد من الوافدين العائدين لولاية الخرطوم عن فرحتهم بالعودة معربين عن شكرهم لمحلية حلفا وللآلية وكل الجهات التي ساهمت في هذا المشروع مهنئين القوات المسلحة والقوات المساندة بما تحقق من انتصارات.

سونا