كامل إدريس: الإتصالات والتحول الرقمي أولى مقومات تنمية وبناء الدولة الحديثة

أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، أهمية تطوير البنيات التحتية لقطاع الإتصالات بالبلاد، معتبرًا أن الإتصالات والتحول الرقمي، أولى مقومات تنمية وبناء الدولة على الأسس الحديثة، مبديًا إهتمام رئاسة مجلس الوزراء بملف النهوض بهذا القطاع.

واطلع رئيس الوزراء، لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، دكتور الصادق جمال الدين وكيل وزارة الإتصالات والتحول الرقمي، على مجمل الأوضاع بالوزارة، وتعرف على التحديات التي تواجه القطاع خاصة في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية الذي انتهجته مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وقال وكيل الإتصالات في تصريح (لسونا) انه استمع إلى موجهات رئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بتطوير شبكات الفايبر للإستفادة منها في مجال التعليم، والإهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والاهتمام بالبريد، مبينًا أن رئيس الوزراء أكد دعمه للتحول الرقمي.

وأضاف دكتور الصادق أن توجيهات رئيس الوزراء سيكون لها أثر إيجابي على القطاع، مؤكدًا حرص الوزارة على انفاذها خاصة وأنها ترسخ لقاعدة انطلاق متينة نحو التحول الرقمي.

سونا