تعديل ساعات حظر التجوال بمحلية الدبة عقب الأحداث الأخيرة

أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، أمر الطوارئ رقم (5) للعام 2025، متضمنًا تعديل ساعات حظر التجوال للأشخاص والمركبات بمحلية الدبة.

ونص الأمر على تعديل الحظر ليبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا على أن يسري الأمر داخل الحدود الجغرافية لمحلية الدبة إعتبارا من الخامس من يوليو 2025م مع التأكيد على تطبيق العقوبات الواردة في أمر الطوارئ رقم (5) لعام 2023م على كل من يخالف أحكام هذا الأمر.

وقام والي الشمالية يوم السبت، برفقة لجنة أمن الولاية بزيارة لمحلية الدبة، للوقوف ميدانياََ على الأوضاع الأمنية بالمحلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة بمدينة الدبة والتي تمثلت في خلاف محدود بين جزء محدود من بطون قبيلتي الكبابيش والهواوير.

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