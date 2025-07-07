“زفة شبيك لبيك”.. ديانا كرزون تحيي حفل مهرجان جرش بالأردن

تستعد الفنانة ديانا كرزون لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش بالأردن، يوم 26 يوليو الجاري.

وتحيي ديانا كرزون حفل مهرجان جرش على المسرح الجنوبي بالأردن، وأعلنت إدارة المهرجان عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وفاجأت ديانا كرزون، محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالأعراس.

وأهدت ديانا كرزون، أغنيتي الزفة اللتين قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي، مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى “زفة شبيك لبيك” لحنا مطورا من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحاً كبيراً بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

صدى البلد