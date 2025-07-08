المشي.. تحسين الصحة المعرفية والرفاهية العقلية وزيادة طول العمر

كشف طبيب القلب التدخلي الدكتور سانجاي بهوجراج عن عادة يومية بسيطة لكنها فعالة يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في صحة القلب، وهي المشي اليومي لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط يعزز أيضا المزاج وصحة الدماغ وطول العمر بشكل عام.

سلط الضوء على أهمية المشي لمكافحة أمراض القلب وكتب: “لست بحاجة إلى اختراق طريقك إلى طول العمر. المشي لمدة 20 دقيقة اليوم يمكن أن يحمي قلبك لسنوات، البساطة تنقذ الأرواح.” يقول إن العادة اليومية للمشي يمكن أن “تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50٪ تقريبا”.

وفقا للدكتور أظهرت دراسة تحليل تلوي لعام 2023 أنه عندما يمشي الشخص 20-30 دقيقة فقط في اليوم، فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 49٪.

كشف هذا البحث أن وتيرة المشي الأسرع ترتبط أيضا بعدد من الفوائد الأخرى التي تشمل انخفاضا كبيرا بنسبة 64٪ في احتمال التدهور المعرفي أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الأفراد الذين يسيرون بسرعة مشية أبطأ زيادة في احتمال التعرض لأعراض الاكتئاب المرتفعة إلى جانب أعراض القلق المتزايد والضعف المعرفي، هذه النتائج مهمة جدا في التأكيد على الفوائد الصحية المتنوعة للمشي السريع، بما في ذلك تحسين الصحة المعرفية والرفاهية العقلية وزيادة طول العمر.

صدى البلد