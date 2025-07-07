المدير العام لقوات الشرطة يدشن المركبات الشرطية الجديدة دفعا للجهود الأمنية

دشن الفريق أول شرطة حقوقى/ خالد حسان محي المدير العام لقوات الشرطة الأحد بمباني الإدارة العامة للنقل والصيانة المركبات الجديدة والتى سيتم الدفع بها الى ولايات الخرطوم وشمال كردفان بحضور الفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشؤون المالية واللواء شرطة/ حاتم محمود منصور مدير الإدارة العامة للنقل والصيانة

وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن تدشين المركبات يأتى تاكيدا لحرص رئاسة قوات الشرطة لتحقيق وبسط الامن والإستقرار بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص ،و أن تدشين المركبات يدعم العملية الأمنية ويسهم فى طمأنينة المواطنين عبر الإنتشار الواسع لقوات الشرطة فى كل المحليات منعا ومكافحة ، للجريمة ، وتنفيذا للأهداف والخطط التي وضعتها رئاسة الشرطة ، بجانب أن تحديث أسطول مركبات الشرطة يهدف الى تأمين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى للمحفاظة على أرواح وممتلكات المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة