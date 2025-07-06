حركة العدل والمساواة تودع القنصل المصري بالسودان وتستقبل خلفه في حفل رسمي

نظَّمت حركة العدل والمساواة السودانية، السبت الخامس من يوليو، حفلاً رسمياً بمدينة ببورسودان؛ وذلك على شرف وداع القنصل المصري المستشار تامر منير، واستقبال المستشار محمد مجدي.

وشهد الحفل حضوراً نوعياً ضمّ رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم، وحاكم اقليم دارفور القائد مني أركو مناوي، وممثلين لوزارة المالية بالإضافة إلى حضور نوعي لقيادات سياسية ومجتمعية ومدنية ورموز وطنية سودانية.

وفي كلمته، أكّد الدكتور جبريل إبراهيم أن هذا التكريم “يُجسّد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تتجاوز الإطار الرسمي”، معرباً عن تقديره لأداء القنصل المغادر واصفاً فترة عمله بأنها “قدّمت نموذجاً مشرفاً لتمثيل مصر وتركت بصمة واضحة في السودان”.

اعرب الحضور عن تمنياتهم بالتوفيق للقنصل تامر وللقنصل المستشار مجدي “بالنجاح في مهامه، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق في كافة المجالات تعزيزاً للعلاقات بين البلدين.