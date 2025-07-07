“كافة الخدمات”.. وزير الداخلية يدشن إنطلاقة العمل من داخل الوزارة بالخرطوم

دشن الفريق شرطة/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الأحد بوزارة الداخلية بالخرطوم العمل من داخل مباني الوزارة بحضور الفريق شرطة حقوقي/ محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام والفريق شرطة د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية واللواء شرطة حقوقي/ الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات

وأكد وزير الداخلية فى تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن مباشرة أعمال الوزارة الإدارية من داخل مقر الوزارة بالخرطوم ورئاسة قوات الشرطة يأتى لمتابعة كافة خطط التأمين والأنتشار الشرطى بالولايات والمحليات خاصة ولاية الخرطوم العاصمة القومية للبلاد عبر أقسام الشرطة المنتشرة والإرتكازات والأطواف بمختلف مسمياتها بجانب متابعة الخدمات الشرطية الهجرية من جوازات وسجل مدنى ومرور ، مضيفا أن كل مطلوبات العمل الخاصة بتهيئة بيئة العمل تسير وفق الخطة الموضوعة ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى بذلت لإستئناف العمل بوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة باعتبار أن المهام والواجبات بتوفير الامن الداخلى وتقديم كافة الخدمات الشرطية والجنائية تتطلب التواجد والمتابعة حتى عودة المواطنين الى مناطقهم