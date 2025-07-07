ما تم نهبه من الآثار في السودان واجراءات فتح البلاغات .. جراهام يثمن دعم اليونسكو لقطاع الثقافة والآثار

ثمن وكيل الثقافة بوزارة الثقافة والاعلام د. جراهام عبد القادر الدعم المستمر الذي ظل يقدمه مكتب اليونسكو في السودان لدعم قطاع الثقافة والآثار وخاصة التراث الثقافي المادي بالبلاد .

جاء ذلك خلال لقائه الأحد بمكتبه مدير مكتب اليونسكو ببورتسودان احمد جنيد سوروش ولي. وتسلمه اجهزة من منظمة اليونسكو مكتب السودان لتوثيق التراث الثقافي المادي وخاصة اثار متحف السودان القومي الذي تأثر بالنهب والتدمير على ايدي المليشيا المتمردة .

وقال د. جراهام ان الاجهزة والمعدات سيتم تخصيصها للمجموعة التي تعمل الآن في اعمال جمع وجرد الاثار بالمتحف القومي، والتي تعرضت للنهب والكسر والاتلاف ، من قبل المليشيا المتمردة .

واشار د.جراهام الى التعاون المشترك مع اليونسكو في مجال حماية الاثار السودانية فيما يلي ما تم نهبه من الاثار ، في السودان واجراءات فتح البلاغات .

وقال د. جراهام ان التعاون مع منظمة اليونسكو شمل ايضا الدراسات التي تجرى في مجال الاثار والخطط المستقبلية فيما يتعلق بتأهيل المتحف القومي، والمتاحف الاخرى.

من جهته قال مدير مكتب اليونسكو ببورتسودان احمد جنيد سوروش ولي ان الاجهزة المقدمة ستستخدم في عمل قاعدة بيانات لحصر الاثار التي تم نهبها اثناء الحرب ، وتوثيق القطع الاثرية الموجودة بمتحف السودان القومي .