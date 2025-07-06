التربية تبتدر عملها اليوم من مقرها داخل ولاية الخرطوم

ابتدرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية عملها اليوم من داخل مقرها بولاية الخرطوم بعقد اجتماعين ، وترأس د. احمد خليفة عمر وكيل الوازارة الوزير المكلف اجتماعا ضم مدراء الادارات بالوزارة وذلك بمقر الوزارة المؤقت بامدرمان .

وقال الوكيل ان انتقال عمل الوزارة الي مقرها بولاية الخرطوم يكسب الولاية دفعة قوية لتطبيع الحياة وعودة الاستقرار بها باعتبارها تمثل رمزية للدولة، مشيرا الى انها اكثر الولايات تضررا من الحرب.

وبحث الاجتماع تفعيل عمل الادارات العامة وخطة العمل وتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة .

واوضح د. ابراهيم عمر مدير الادارة العامة للانشطة المدرسية مشرف لجنة تهيئة بيئة العمل بمقر رئاسة الوزارة ان خطة (الأمل) تم وضعها بحيث تواكب التعليم في ظل الطوارئ وتضمنت اولويات منها كيفية استمرارية العام الدراسي وتوحيد التقويم، اعادة اعمار مؤسسات التعليم بتفعيل الشراكات، وسد الفجوة في الكتاب المدرسي بجانب محاور المناهج والتدريب.

الي ذلك عقد الوكيل اجتماعا موسعا مع وزارة التربية ولاية الخرطوم برئاسة الوزارة ببحري بحضور د. قريب الله محمد احمد وزير التربية بالولاية والمدراء العامين بالوزارة واستمع الي تنوير حول الانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية وخطة عملها واولوياتها للمرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها.

واوضح قريب الله ان الوزارة نجحت في تنفيذ امتحانات الشهادة للدفعة المؤجلة 2023 رغم ظروف الحرب وتنفذ حاليا امتحانات 2024 التي لا تقل اهمية من سابقتها مشيرا الي انهم اكملوا الدراسة للعامين 2023 و 2024، وكلفوا لجنة للاعداد لبداية العام الدراسي القادم.

وكشف قريب الله ان نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة ستعلن الاسبوع المقبل.