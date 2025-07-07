شمال دارفور.. المرحلة الرابعة من برنامج المساعدات الإنسانية استهدفت 25 مسجدًا بتكلفة 8 ملايين جنيه

أجاز والي ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد ، تقرير اللجنة العليا لبرنامج المساعدات الإنسانية حول المرحلة الرابعة من البرنامج والذي نفذته اللجنة مؤخراً وذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر ، مع اللجنة العليا لبرنامج المساعدات الإنسانية بالولاية.

وإستعرضت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالولاية، رئيس اللجنة العليا ، الدكتورة بدور آدم محمد، تقرير اللجنة، الذي أشار إلى أن المرحلة الرابعة من برنامج المساعدات الإنسانية استهدفت 25 مسجدًا بتكلفة 8 ملايين جنيه سوداني، بالإضافة إلى 20 مركزًا للإيواء بتكلفة 10 ملايين جنيه سوداني لكل مركز.

كما تم تغطية ست مبادرات للعاملين في ظل الطوارئ، من بينهم الإعلاميين والفنانين.وأكدت الدكتورة بدور أن نسبة تنفيذ البرنامج بلغت 99%. واشارت أن اللجنة قد تمكنت من تحد الصعاب ، والمعوقات التي واجهت الولاية ، وما تزال تواجه مدينة الفاشر .

وكشفت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية في تصريح (لسونا) أن والي الولاية قد وجه اللجنة بمواصلة العمل في المرحلة الخامسة من برنامج المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى التبشير بالمرحلة السادسة.

وأعلنت الدكتورة بدور عن انطلاق المرحلة الخامسة من البرنامج خلال الأسبوع الجاري، وتنفيذ المرحلة السادسة في الأسبوع المقبل .وقالت ان الوالي قد أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا مما مكنها من تنفيذ البرنامج .

وأكدت وقوف مجلس حكومة الولاية مع مواطني مدينة الفاشر لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المدينة إلي الأمام.

وقالت الدكتورة بدور إن البشريات الكثيرة باتت تلوح في الأفق وبجلاء ووضوح خاصة للمراقبين والمتابعين للمشهد العام. وعبرت عن خالص أمنياتها بأن يفرج الله على مدينة الفاشر في وقت قريب بفك الحصار الذي طال أمده، وأن يتحقق الأمن الشامل والاستقرار لإنسان الولاية.