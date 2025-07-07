الخرطوم .. زيادة عدد الصيدليات لتغطية الطلب المتزايد

بحث والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مع المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نورالدائم السبل الكفيلة لتطوير وترقية الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق خاصة للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل في ظل التحديات الإنسانية والصحية التي فرضتها الحرب.

جاء ذلك اجتماعه الأحد بمقر أمانة حكومة الولاية بالخرطوم مع مدير الصندوق ومديري الإدارات المتخصصة بالصندوق بحضور المدراء العامين لوزارات المالية والصحة والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم إلى جانب هيئتي التأمين الصحي بولايتي الخرطوم ونهر النيل.

وأكد الاجتماع أهمية التوسع في مراكز تقديم الخدمة وزيادة عدد الصيدليات لتغطية الطلب المتزايد وذلك بعد العودة الطوعية لمواطني الولاية لمنازلهم إلى ذلك شدد والي الخرطوم على ضرورة إصلاح نظام التأمين الصحي وتوسيع مظلته لتشمل أكبر عدد من المستفيدين، مشيراً إلى أن الحرب أحدثت تغييرات كبيرة في أوضاع المواطنين مما جعل بطاقة التأمين الصحي خياراً أساسياً للعلاج لتخفيف تكلفة العلاج .

وعبر الوالي عن شكره لحكومة ولاية نهر النيل على استضافتها لأعداد كبيرة من مواطني الخرطوم وتقديم أفضل الخدمات وعلى رأسها الإيواء والعلاج والتعليم ما ساهم في تخفيف معاناة الحرب على المواطنين.

من جانبه أعلن الدكتور فاروق نورالدائم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي عن بدء انتقال كوادر الصندوق للعمل من داخل ولاية الخرطوم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الولاية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المؤسسات لمزاولة نشاطها من داخل الولاية.

وكشف نورالدائم عن فقدان أكثر من (3500) منفذ لتقديم خدمة التأمين الصحي بسبب الحرب إلا أن الصندوق تمكن من استعادة (245) منفذ للعمل حتى الآن.

وأوضح أن الصندوق وضع خطة طموحة لإدخال (1024) مركزاً جديداً لتقديم خدمات التأمين الصحي خلال العام الجاري تشمل جميع الولايات بما فيها ولايات دارفور.