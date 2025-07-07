سياسية

إستمرار الجهود لتقليل قطوعات الكهرباء بالجزيرة

2025/07/07
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أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بجهود العاملين بقطاعات الكهرباء وصبرهم على العمل في ظروف إستثنائية.
وجدد لدى وقوفه الأحد على إضافة مائة ميقا فولت أمبير كهرباء للولاية ودخول محول جديد بسعة كبيرة للإسهام في تقليل القطوعات، مجدداً إلتزام حكومته بإستمرار الجهود في دعم المشاريع الخدمية والتنموية .
من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المفوض أن دخول المحول الجديد سيعزز الجهود المبذولة لتقليل القطوعات وتقوية التيار .
فيما أعلن المهندس مصعب عبد القادر مدير توزيع كهرباء جنوب الجزيرة إستقرار الإمداد الكهربائي بفضل جهود ودعم حكومة الولاية .
سونا

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