إستمرار الجهود لتقليل قطوعات الكهرباء بالجزيرة

وجدد لدى وقوفه الأحد على إضافة مائة ميقا فولت أمبير كهرباء للولاية ودخول محول جديد بسعة كبيرة للإسهام في تقليل القطوعات، مجدداً إلتزام حكومته بإستمرار الجهود في دعم المشاريع الخدمية والتنموية .