“يبلغ عددهم 1200 شخص”.. تنفيذي الدامر يقف علي ترحيل الوافدين من مستشفى الشهيد عمر الشيخ

وقف المدير التنفيذي لمحلية الدامر الأستاذ محمد أحمد حمدو يرافقه اللواء ياسر علي بشير مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية الأحد، علي عمليات ترحيل أكثر من 600 أسرة الذين يبلغ عددهم 1200 شخص من الوافدين المقيمين بمستشفى الشهيد عمر الشيخ البشير بالدامر، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يُنفذ بدعم وتمويل من ديوان الزكاة بمحلية الدامر وتنفيذًا لتوجيهات لجنة أمن ولاية نهر النيل.