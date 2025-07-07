وزارة الصحة تدشّن دعمًا سعوديا لمراكز غسيل الكلى في السودان

دشّنت وزارة الصحة، دفعة من الأجهزة والمعدات الطبية لدعم مراكز غسيل الكلى في السودان، مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وذلك الأحد.

وأُقيمت مراسم التدشين بمقر السفارة السعودية في مدينة بورتسودان، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم ممثل وكيل وزارة الصحة، د. عصمت مصطفى، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، السفير علي بن حسن جعفر، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، د. شبل صهبان، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي.

يشمل الدعم المقدم 30 ماكينة غسيل كلى للاستصفاء الدموي141 جلسة غسيل كلى مجموعة من الأدوية والمستهلكات الطبية.

ويستفيد من هذا الدعم مرضى الكلى في مختلف ولايات السودان، وفقًا للاحتياجات التي حددها المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى.

أشاد د. عصمت مصطفى بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المساعدات تسهم في تعزيز استقرار النظام الصحي وإنقاذ الأرواح، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما ثمّن دور مركز الملك سلمان في توفير الإمدادات الطبية والقوافل العلاجية، مشيرًا إلى أن خطة توزيع الدعم تستهدف المراكز الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد السفير السعودي حرص المملكة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، مشيدًا بتعاون الحكومة السودانية في تسهيل الإجراءات، ومتعهدًا باستمرار الدعم في مختلف المجالات الصحية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، كشف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان، د. شبل صهبان، أن الدعم السعودي بقيمة بلغت 5 ملايين دولار، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع المملكة في دعم القطاع الصحي السوداني.

من جهته، عبّر مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، د. نزار زلفو، عن شكره لمركز الملك سلمان، مشيرًا إلى أن هذه هي المرحلة الثانية من الدعم السعودي، وقد ساهمت بشكل مباشر في استقرار خدمات غسيل الكلى في عدد من الولايات. وأضاف أن زياراته الميدانية لمراكز الكلى، خاصة في ولاية الخرطوم، أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الخدمة بفضل هذا الدعم.