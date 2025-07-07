عطبرة.. وضع الحجر الاساس للمدينة الصناعية بالهودي التي ستغير من الواقع الايرادي

افتتح والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد وارسى حجر الاساس لاكثر من (55) من المشروعات في محلية عطبرة الأحد منها (23) مشروعا نفذتها محلية عطبرة بالموارد الذاتية (22) مشروعا عن طريق وزارة المالية وصندوق التنمية المحلية والمسؤولية المجتمعية.

وافتتح الوالي عددا من المشروعات في محاور التنمية الست وهي التعليم والصحة والطرق والمياه والكهرباء والزراعة.

وقال والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد ان زيارته لافتتاح تلك المشروعات في محاور التنمية تهدف الى ايصال الخدمات الى كل المواطنين في محليتها السبع ووحداتها الادارية البالغة (33) وحدة ادارية و(1105) من قرية الى حي والى فريق.

واشار الى ان تلك المشروعات غطت الاحتياجات الاساسية للمواطن في هذا المحاور في المحليات التي تمت زيارتها اليوم فى كل من شندي وبربر وعطبرة.

الى ذلك قال المدير التنفيذي لمحلية عطبرة محمد عباس ان هذه المشروعات التي تم افتتاحها والتي أرسى والي نهر النيل لها حجر الاساس هي امتداد لمشروعات سابقة واخرى لاحقا بإذن الله، واشار الى وضع الحجر الاساس للمدينة الصناعية بالهودي التي ستغير من الواقع الايرادي لمحلية عطبرة وتخرج المحلية من الايرادات التقليدية.

وابان محمد عباس رحمة ان هذا اليوم هو إعلان بالانجازات والاداء والاتقان والجودة.