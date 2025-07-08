تخريب ممنهج مارسته الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ضد انسان جنوب كردفان

وقف وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية جنوب كردفان عبدالله موسى ونيس بمنطقة الدشول والكرقل على حجم الدمار والتخريب الممنهج الذى مارسته الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ضد انسان جنوب كردفان بهدم البنيات التحتية للمدارس ومناهل المياه والاتصالات علاوة على المراكز الصحية .