سياسية
تخريب ممنهج مارسته الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ضد انسان جنوب كردفان
وقف وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية جنوب كردفان عبدالله موسى ونيس بمنطقة الدشول والكرقل على حجم الدمار والتخريب الممنهج الذى مارسته الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو ضد انسان جنوب كردفان بهدم البنيات التحتية للمدارس ومناهل المياه والاتصالات علاوة على المراكز الصحية .
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية برفقة لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية.
وقال عبدالله في تصريح صحفي ان الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو وحليفها مليشيا الدعم السريع المتمردة هدفهم تدمير المواطن وإهانة كرامته وحرمانه من التمتع بابسط الخدمات الأساسية.
واكد سعي الحكومة الجاد لتوفير الخدمات وصيانة وتأهيل الاماكن التي طالتها ايادي التخريب بواسطة الحركة الشعبية الحلو.
سونا