وزير التربية بكسلا يدشن مشروع وجبة الطالب الوافد الممتحن

دشّن الأستاذ عثمان عمر عثمان، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه والوزير المكلّف بولاية كسلا اليوم بمركز مدرسة طارق بن زياد بكسلا مشروع وجبة الطالب الوافد الممتحن المقدمة من منظمة رعاية الطلاب الوافدين، تحت شعار: “إخاء. إيثار. تكافل” وبإشراف وزير المالية والقوى العاملة بالولايه بحضور الأستاذ عيسى محمد بخيت، رئيس منظمة رعاية الطلاب الوافدين بولاية كسلا وعدد من قيادات العمل التربوي والمجتمعي.