سياسية
وزير التربية بكسلا يدشن مشروع وجبة الطالب الوافد الممتحن
دشّن الأستاذ عثمان عمر عثمان، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه والوزير المكلّف بولاية كسلا اليوم بمركز مدرسة طارق بن زياد بكسلا مشروع وجبة الطالب الوافد الممتحن المقدمة من منظمة رعاية الطلاب الوافدين، تحت شعار: “إخاء. إيثار. تكافل” وبإشراف وزير المالية والقوى العاملة بالولايه بحضور الأستاذ عيسى محمد بخيت، رئيس منظمة رعاية الطلاب الوافدين بولاية كسلا وعدد من قيادات العمل التربوي والمجتمعي.
وأكد الأستاذ عثمان الوزير المكلف أن التعليم حق مكفول لكل إنسان وأن الطلاب الوافدين إخوة في الإنسانية والجوار، ويستحقون الدعم والرعاية اللازمة لمواصلة تحصيلهم العلمي.
وأضاف: “نثمّن عالياً الدور الكبير الذي تقوم به منظمة رعاية الطلاب الوافدين، فهي تقدم عملاً إنسانيًا جليلاً يستحق الإشادة، ونتمنى لأبنائنا الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق”.
سونا