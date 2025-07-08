أكثر من 1500 قطعة من المشمعات.. الدفاع المدني بسنار يوزع مساعدات للمتضررين من الحرب

وزّعت إدارة الدفاع المدني بولاية سنار، بقيادة العقيد شرطة آدم محمد شـنان مدير قوات الدفاع المدنى بالولاية مقرر غرفة طوارئ الخريف، الأحد، مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب.

شملت المساعدات 50 خيمة، وأكثر من 1500 قطعة من المشمعات والبطاطين، وتم توزيعها على بعض المتضررين من الحرب النازحين من مدينة الخوي بولاية غرب كردفان وبعض المواطنين المتأثرين بمدينة سنجة والذين تاثرت منازلهم بسبب الحرب، بجانب توزيع بعض الخيام على ارتكازات الدفاع المدني على النيل لمراقبة فيضانات النيل بمدينة سنجة.

سونا