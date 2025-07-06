تمديد فترة التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي حتى الخميس المقبل

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول العام لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م حتى الخميس القادم الموافق العاشر من يوليو الجاري بدلا عن السابع منه.

وقال بروفيسور محمد حسن دهب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا للتقديم الإلكتروني، بأن التمديد جاء رغبة منهم لإتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم للتشاور والتفاكر حول مستقبل أبناءهم، وتلبية لرغبة عدد مقدر من طلاب الشهادات العربية والأجنبية لمطابقة شهاداتهم، مؤكداً بأن عملية التقديم والدفع الإلكتروني استمرت بصور طيبة وطبيعية.

وأعلن أن العدد المستهدف حوالي 77 ألف طالب وطالبة، والذين أكملوا عملية التقديم حوالي 71 ألف طالب وطالبة وهذا مؤشر جيد يؤكد بأن الطلاب وأسرهم استوعبوا جيدا عملية التقديم الإلكتروني.