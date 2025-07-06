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شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يتغنى بأغنية الفنانة السودانية إيمان الشريف أثناء قيادته السيارة بأحد شوارع القاهرة (حالي يمة كُر سلامة بريا) والجمهور يشيد ويتفاعل: (تم التهكير والمصريين من أكثر شعوب العالم لطافة)

2025/07/06
ايمان الشريف إطلالة

تصدر مقطع فيديو لمواطن مصري, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد أن حاز على أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات في الأيام الماضية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المواطن المصري, وهو يقود سيارته بأحد شوارع القاهرة, ويترنم بأغنية الفنانة السوداني, إيمان الشريف.

https://www.facebook.com/reel/963508249133549

المصري, وضح حفظه لأغنية “الكمونة”, حيث رددها كاملة خلف الفنانة رغم صعوبة كلماتها التي كتبت بالدارجية السودانية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن معظم التعليقات جاءت مشيدة بالروح الجميلة للشعب المصري, على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (تم التهكير الشعب المصري والمصريين من أكثر شعوب العالم لطافة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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