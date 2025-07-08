نجوى كرم تتألق بإطلالة مبتكرة على شكل وردة

تواصل النجمة نجوى كرم الترويج لألبومها الجديد “حالة طوارئ” عبر صفحاتها على السوشيال ميديا من خلال اطلالات مميزة ومبتكرة تضيف رونقاً خاصاً إلى الأغاني المتنوعة التي تقدمها مع شركة “روتانا”، وسط تفاعل كبير من محبيها.

واختارت الفنانة اللبنانية فستاناً مختلفاً لناحية التصميم للترويج لأغنيتها “أيا أنا بدك”، وارتدت ثوباً أنيقاً يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية المبتكرة، فجاء التصميم بسيط على شكل فستان أسود مجسم، من دون أكمام يبرز رشاقتها ونحافتها الملفتة، واضيف إليه أكمام منفوشة على هيئة أوراق ورود بثنيات عريضة مزينة بالبرق الفضي، بألوان متداخلة بين الزهري والبنفسجي، وأكملت الفكرة المبتكرة بصيحة القفازات الطويلة من الساتان الفخم باللون الأخضر الحشيشي الخفيف.

واكملت “شمس الأغنية” فكرة اطلالتها المستوحاة من الزهرة بأقراط دائرية عريضة باللون البنفسجي والبرق الفضي، ليتماشى مع الأكتاف المضافة الى الفستان، في إطلالة مبتكرة ومتكاملة نالت إعجاب الآلاف من متابعيها على تطبيق انستغرام.

ومن الناحية الجمالية، رفعت شعرها بلونه الأشقر الجميل الذي يناسب فصل الصيف، بحركة “كعكة” عالية مع غرة تتطاير على وجهها، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الوردية البراقة، مع احمر شفاه وردي خفيف.

مجلة لها