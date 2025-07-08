بسمة بوسيل بإطلالة ساحرة بالأسود الأنيق

لفتت النجمة المغربية بسمة بوسيل الأنظار بإطلالتها المميزة خلال ظهورها الأخير على البحر، حيث جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية في اختيارها لإطلالة ساحرة بالألوان الداكنة التي تعكس رقيّها الدائم.

ظهرت بسمة بفستان أسود طويل وضيّق، أبرز رشاقتها وجمال قوامها. وتميز التصميم بياقة متعرّجة جاءت بأسلوب الكتف الواحدة المكشوفة، ما أضفى لمسة من الجرأة والأنوثة في آنٍ واحد. اختارت بسمة هذا اللوك لتمنح الإطلالة طابعاً أنيقاً يلائم أجواء الصيف من دون أن تتخلّى عن أسلوبها الراقي والمميز.

أما من الناحية الجمالية، فقد رفعت بوسيل شعرها بالكامل إلى الأعلى بأسلوب مشدة أنيق، وتركت غرّة جانبية أضافت لمسة أنثوية ناعمة إلى إطلالتها. واختارت نظّارات شمسية سوداء كبيرة الحجم، زادت من فخامة اللوك ومنحته بعداً عصرياً يناسب جلسة تصوير على الشاطئ أو نزهة بحرية راقية.

إطلالة بسمة بوسيل لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بذوقها الرفيع وقدرتها على تنسيق الأزياء بطريقة تُبرز أناقتها الخاصة، والتي لطالما تميزت بها.

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