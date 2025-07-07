شاهد بالفيديو.. “هو العنده نفس منو قوم على حيلك”.. الشيخ محمد مصطفى يرد على متابع سأله: (ما عندي نفسيات في مرتي لأنها لا تمتعني وأريد الزواج من خواجية بفرنسا)

تلقى الشيخ السوداني, المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر, رسالة من أحد متابعيه قام بقرأتها على الهواء أثناء تقديمه محاضرة دينية وسط مريديه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الرسالة كانت من سوداني, مقيم بفرنسا, أراد من خلالها معرفة رأي الشيخ في الأزمة التي يمر بها.

https://www.facebook.com/reel/1868698197037450

الرجل قال في رسالته: (أصبح ما عندي نفسيات في مرتي لأنها لا تمتعني وأريد الزواج من خواجية بفرنسا ما هو رأي الدين؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشيخ رد على صاحب الرسالة بطريقة طريفة أثارت ضحكات المتابعين, حيث قال: “هو العنده نفس منو قوم على حيلك”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين