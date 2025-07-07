ولاية البحر الاحمر تشهد مداولات المنتدى الثاني للإعلاميين من أجل التعليم

شهدت ولاية البحر الأحمر مداولات المنتدى الثاني للاعلاميين من اجل التعليم على مستوى الولاية الذي نظمه الائتلاف السوداني للتعليم للجميع، مساء امس بمركز وازا الثقافي ببورتسودان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والشراكة العالمية من اجل التعليم ، ومنظمة اليونيسيف، والشركاء تحت شعار (العودة الي التعليم) ، وذلك وسط حضور ومشاركة واسعة من جانب قيادات الإعلام والتعليم والتنمية الاجتماعية والوسط الفني بالبحر الأحمر .

خاطب المنتدى الأمين العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع د / ناجي منصور الشافعي موضحا الأنشطة والبرامج التي نفذها الائتلاف خلال الفترة الماضية التي شملت فتح 15 مركز للتعليم بمحليات بورتسودان، هيا ، وسنكات، بالإضافة إلى انشاء مدرسة ابتدائية بموقع تجمع النازحين بمنطقة الحيشان ببورتسودان، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية بدور ايواء النازحين حول أهمية التعليم وتسجيل الأبناء في المنظومة التعليمية بمحليات الولاية المختلفة.

إلى ذلك أوضح الأستاذ احمد طاهر المدير التنفيذي لقطاع التعليم بالولاية دور التعليم في النهوض بالمجتمعات وتحقيق تطلعاتهم في التنمية والازدهار، مشيدا باهتمام الائتلاف السوداني للتعليم للجميع والشركاء بقضايا التعليم.

من جانبها أكدت الأستاذة إلهام إدريس مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية على ضرورة الاهتمام بقضايا قطاع التعليم لدوره الفاعل في تحقيق آمال وتطلعات المجتمع، مشيدة بدور الائتلاف السوداني للتعليم للجميع في مجال دعم التعليم، واشادت بدور الاعلام في مناصرة قضايا المجتمع.

فيما أكد الإعلامي محمد حسين شنيدي ضرورة الاهتمام بتنمية القدرات البشرية، وربط المناهج التعليمية ببرامج التنمية المستدامة لبناء المستقبل عبر التعليم.

وأمن المنتدى على مداخلات المشاركين التي شملت الاهتمام بالتعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع إستراتيجيات تعليمية مرتبطة بالتنمية، وتنفيذ مبدأ مجانية التعليم .

وقد تم تشكيل لجنة لتحريك المسؤولية المجتمعية لتأهيل وصيانة المدارس التي يتم اخلاؤها من النازحين في إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين .

سونا