الشمالية تدشن التحصيل الإلكتروني في كافة المعاملات المرورية بالولاية

دشنت إدارة شرطة مرور الولاية الشمالية برئاسة مرور الولاية بدنقلا برنامج التحصيل الإلكتروني في كافة المعاملات المرورية بالولاية بحضور اللواء شرطة/ محمد علي الحسن الكودابي مدير شرطة الولاية د/ عبد المحسن محمد أحمد مدير التحصيل الإلكتروني الإتحادي بالسودان والعقيد شرطة/ هيثم احمد البشير مدير إدارة شرطة مرور الولاية.

من جانبه اوضح اللواء الكودابي في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن برنامج التحصيل الإلكتروني يعد حماية للاقتصاد القومي ويساهم بصورة كبيرة في تبسيط إجراءات المعاملات المرورية بالولاية ، مثمنا الدور المتعاظم لإدارة مرور الولاية في هذا الجانب مما يسهم في تطوير كافة الخدمات والمعاملات المرورية للمواطنين ، داعيا الإدارات العامة والمتخصصة بشرطة الولاية لتطبيق برنامج التحصيل الإلكتروني في كافة معاملاتهم الخدمية.

المكتب الصحفي للشرطة