مستشفى الشرطة عطبرة ينجح في إجراء عملية صدر مفتوح معقدة

في سابقة طبية تُعد الأولى من نوعها بولاية نهر النيل، سجّلت الأطقم الطبية بمستشفى الشرطة عطبرة إنجازًا طبيًا باهرًا، تمثّل في نجاح إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقّدة لفتح الصدر باستخدام المنشار الكهربائي، لمريض يعاني من حالة نادرة لغدة درقية ممتدة إلى داخل التجويف الصدري.

وقد أشرف على العملية عميد شرطة طبيب/ أمير صديق، إستشاري الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر، وقاد فريقًا طبيًا عالي الكفاءة، حيث إستغرقت العملية عدة ساعات وتكللت بالنجاح التام، في إنجاز يفتح آفاقًا جديدة في مجال التخصصات الدقيقة بمستشفيات الشرطة بالبلاد.

من جانبه، أثنى اللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهر النيل في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة ، على هذا الإنجاز العلمي المتميز، مشيرًا إلى أن مستشفى الشرطة بعطبرة يشهد نهضة تطويرية شاملة شملت البنى التحتية، والتجهيزات الطبية الحديثة، ما مكّنه من تقديم خدمات صحية متقدمة لمنسوبي الشرطة ومواطني الولاية على حد سواء، بالإضافة إلى إستقباله المستمر لعدد من جرحى ومصابي معركة الكرامة منذ اندلاعها، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم.