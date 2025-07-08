رئيس القضاء يدشن اسطولا جديدا من العربات للمحاكم

دشّن مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء، صباح الاثنين، عدد 30 عربة لترحيل المنتظرين بالمحاكم، مؤكّدًا حرص السلطة القضائية على تحقيق العدالة، ومطمئنًا قيادة الدولة والمواطنين كافة بأن القضاء يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أنه رغم ظروف الحرب تم العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم في ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، وشمال كردفان، بعد ما تعرّضت من تدمير وحرق ونهب خلال الحرب، موضحًا اهتمام السلطة القضائية بإعادة ترتيب المحاكم حتى في المناطق الآمنة. ونظرًا للنزوح وازدياد عدد السكان في المدن، تم افتتاح عدد من المحاكم تيسيرًا لإجراءات التقاضي.

وفي ختام حديثه، أكّد رئيس القضاء بسط العدل وسيادة حكم القانون.

من جانبه أكّد اللواء شرطة جمال عبد الوهاب الصقري، مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية، أن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستكمال العملية العدلية، لا سيّما أن تدشين هذه الدفعة من عربات نقل المنتظرين يُسهم في تسهيل تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بنقل وتأمين المنتظرين، خاصة بعد خروج أسطول من عربات الشرطة خلال فترة الحرب.

وأضاف أن السلطة القضائية كانت سبّاقة دائمًا، وأن الشرطة القضائية من أوائل الإدارات التي باشرت العمل بعد الحرب، مؤكّدًا حرص إدارته على التعاون مع السلطة القضائية لتحقيق العدالة.

وتحدث مولانا أبو بكر المهاب منصور، نائب رئيس عام إدارة المحاكم، عن عمل الإدارة خلال ما بعد الحرب لتسيير دولاب العمل، من خلال استمرار المحاكم في الولايات الآمنة، والتطوير الذي شمل كافة إدارات السلطة القضائية.

وقال إن تدشين هذه الدفعة من عربات نقل المنتظرين يهدف إلى توفير العدالة الناجزة عبر تسريع عملية نقلهم من وإلى المحاكم، مؤكّدًا استمرارهم في تدشين دفعات أخرى مستقبلًا.

من جانبه أوضح الأستاذ الباقر محمد محمد خير، مدير إدارة النقل والترحيل بالسلطة القضائية، أن تدشين هذا الأسطول من عربات نقل المنتظرين والمحكومين يُعد من أولى اهتمامات السلطة القضائية.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الثانية، بينما وصلت الدفعة الأولى إلى أقصى غرب البلاد، شملت مدينة الأبيض، الجزيرة، أم درمان، وبحري، وتم توزيعها فورًا.