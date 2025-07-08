تنفيذي الخرطوم: العاصمة بدأت في استعادة عافيتها وعدد من الأسواق زاولت عملها

قطع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير استعادة محلية الخرطوم لعافيتها خلال الفترة القليلة القادمة بفضل تضافر الجهود الرسمية والشعبية من قطاعات التجار والمواطنين.

وأكد خلال تدشينه الاثنين مبادرة نظافة وإزالة آثار الحرب بشارع الحرية وسط الخرطوم برعاية تجار السوق على دور الإسناد الكبير في الخدمات الذي اضطلعت به لجنة تجار شارع الحرية كنموذج يحتذى به في جميع الأسواق، مثمنا دور التجار بشارع الحرية الذين استعادوا تعمير السوق بفضل عزيمتهم برغم فقدانهم لرؤوس أموالهم بفعل مليشيا الدعم السريع .

واكد على إسناد الولاية والمحلية للعمل ودعمه بكل الإمكانات المتاحة حتى تستعيد الأسواق كامل عافيتها وأنشطتها التجارية، مشيرا بأن الايام القادمة ستشهد عودة خطوط المواصلات لموقف جاكسون مما يسهل وصول المواطنين للأسواق ومواقع عملهم بوسط الخرطوم.

من جانبه ناشد رئيس لجنة تجار شارع الحرية جميع التجار للعودة لمزاولة عملهم بعد أن تم تهيئة السوق وتأمينه وخلوه من جميع مظاهر الحرب، مؤكدا بأن البلاد لن يعمرها غير أهلها.

وعلى صعيد منفصل افتتح المدير التنفيذي، لبئر حي البجراوية ذات الإنتاجية العالية والتي تعمل بالطاقة الشمسية وتخدم أكثر من 300 منزل بالمنطقة بكلفة تزيد عن 21 مليون جنيه سوداني تكفل بها أحد الخيرين بالمنطقة.