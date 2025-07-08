والي غرب كردفان يبحث مع الهلال الأحمر القطري الوضع الإنساني

بحث والي ولاية غرب كردفان، اللواء (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، مع مدير بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، دكتور صلاح الدعاك، الأوضاع الإنسانية الراهنة بالولاية، وسبل تعزيز التدخلات العاجلة لتفادي كارثة إنسانية محتملة، لا سيما مع اقتراب فصل الخريف.

وأكد الوالي، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر البعثة في مدينة بورتسودان ضمن زيارة رسمية رافقه خلالها وفد تنفيذي رفيع المستوى، أن الولاية تمر بظروف إنسانية حرجة نتيجة تزايد موجات النزوح والتشريد، والنقص الحاد في الغذاء ومواد الإيواء والأدوية، مشددًا على ضرورة التدخل الفوري لدعم المتأثرين.

وأوضح أن انتشار المليشيات المتمردة في مناطق الإنتاج الزراعي أدى إلى انهيار الموسم الزراعي، مما فاقم من الأوضاع الاقتصادية في معظم محليات الولاية، لافتًا إلى أن آلاف النازحين يعيشون أوضاعًا مأساوية تتطلب استجابة إنسانية عاجلة.

من جانبه، أكد دكتور صلاح الدعاك أن ولاية غرب كردفان تمثل أولوية في خطط وبرامج البعثة الإنسانية بالسودان، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه من احتياجات عاجلة من قبل وفد الولاية سيُحوّل إلى مشروعات عملية تُرفع للجهات العليا لاستكمال إجراءات الموافقة والتنفيذ.