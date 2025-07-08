الري تفتح أبواب خزانات مجمع أعالي نهر عطبرة وسيتيت وخشم القربة وتحذر المواطنيين

أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية عن فتح أبواب خزانات مجمع أعالي عطبرة وسيتيت، وخزان خشم القربة بشكل تدريجي، لتمرير مياه الفيضانات القادمة من المرتفعات الإثيوبية.

وناشد المهندس معتصم العوض محمد، المدير العام لإدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية، المواطنين القاطنين خلف مجمع أعالي عطبرة وسيتيت وخزان خشم القربة، بأخذ الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك نتيجة لارتفاع مناسيب النهر خلف تلك الخزانات، حتى مدينة عطبرة.

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