سياسية

الري تفتح أبواب خزانات مجمع أعالي نهر عطبرة وسيتيت وخشم القربة وتحذر المواطنيين

2025/07/08
زراعة جزيرة

أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية عن فتح أبواب خزانات مجمع أعالي عطبرة وسيتيت، وخزان خشم القربة بشكل تدريجي، لتمرير مياه الفيضانات القادمة من المرتفعات الإثيوبية.
وناشد المهندس معتصم العوض محمد، المدير العام لإدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية، المواطنين القاطنين خلف مجمع أعالي عطبرة وسيتيت وخزان خشم القربة، بأخذ الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك نتيجة لارتفاع مناسيب النهر خلف تلك الخزانات، حتى مدينة عطبرة.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/08