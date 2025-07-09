النيل الأبيض ..ترتيبات افتتاح محكمة الجبلين

أكّد الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أن وجود الأجهزة القضائية والعدلية إلى جانب الشرطية والأمنية يسهم في تقليل الجريمة، وبسط سيادة الدولة، وتحقيق العدالة والأمن داخل المجتمعات.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه الثلاثاء مولانا عوض بلال فضل الله، قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض، ومولانا محمد آدم راشد، قاضي محكمة الاستئناف بالولاية ومشرف محاكم القطاع الشرقي بالجهاز القضائي، بحضور مولانا عوض حسن مصطفى، قاضي الدرجة الأولى المقيم بمحكمة الجبلين.

واستمع المدير التنفيذي لمحلية الجبلين إلى تنوير من الوفد القضائي حول دور الجهاز القضائي والمحاكم في تحقيق العدالة وبسط هيبة دولة القانون، والحد من انتشار الظواهر السالبة والجرائم، من خلال تطبيق القانون على كل من يخالف الضوابط واللوائح القانونية التي تنظم حياة المواطنين.

كما استمع إلى شرح من الوفد القضائي حول الاستعدادات والترتيبات النهائية لمباني ومقر محكمة القاضي المقيم بالجبلين، والتي يُتوقّع افتتاحها خلال الفترة المقبلة.