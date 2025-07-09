“مشروع “المال مقابل العمل”.. اتفاق بين محلية الخرطوم ومنظمة هيومن أبيل

أجاز اجتماع مشترك بين محلية الخرطوم ومنظمة “هيومن أبيل” الإنسانية، الثلاثاء، تنفيذ مشروع “المال مقابل العمل”، الذي تموّله المنظمة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستهدف دعم المواطنين المتأثرين بالحرب عبر تشغيلهم في مجالات النظافة والتجميل وإصحاح البيئة.

ورأس الاجتماع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، الأستاذ عبد المنعم البشير علي، حيث أقر توقيع اتفاق مشترك بين الجانبين، بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني، لتفعيل المشروع ضمن جهود تحسين البيئة وتوفير فرص عمل مباشرة للمواطنين في مناطقهم المتأثرة بالنزاع، مقابل أجر يومي.

ويستهدف البرنامج تنفيذ أنشطة النظافة والتجميل في ثمانية قطاعات داخل المحلية، ضمن فترة زمنية محددة.

ووجّه الاجتماع بضرورة التنسيق مع المركز القومي لمكافحة الألغام لإجراء مسح شامل للمناطق المستهدفة، وإزالة الأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب قبل بدء تنفيذ الأنشطة، ضمانًا لسلامة العاملين وسرعة الإنجاز.

كما يشمل المشروع عمليات تجميل عدد من المواقع الاستراتيجية، وتنفيذ حملات نظافة في مصارف الأمطار ضمن الاستعدادات لموسم الخريف، إلى جانب تنظيم حملات رش واسعة لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة التي تنشط خلال هذا الفصل.