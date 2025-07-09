والي النيل الأبيض: تعزيز سيادة حكم القانون يبدأ بفهم المصطلحات القانونية

أكد الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض أن سيادة العدل واحترام القانون يمثلان الأساس المتين لبناء الدولة، مشددًا على أن الوعي بالمفاهيم والمصطلحات القانونية هو المدخل السليم لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.

جاء ذلك خلال مخاطبته صباح الثلاثاء بقاعة الإدارة القانونية بكوستي، فعاليات ملتقى الرؤية الاستراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز سيادة حكم القانون، الذي نظمته الإدارة القانونية بالولاية بالتنسيق مع حكومة النيل الأبيض، بحضور مولانا هويدا عثمان المستشار العام بوزارة العدل، وممثلين عن الجهاز القضائي والمحكمة العليا، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة الأمن، ومديري المؤسسات الحكومية.

ودعا والي النيل الأبيض إلى ضرورة أن تستند القرارات الحكومية إلى أسس قانونية راسخة، وبالتشاور مع الجهات المختصة، تجنبًا لأي طعون أو اعتراضات لاحقة، معربًا عن سعادته بالمشاركة الواسعة لمؤسسات الدولة في أعمال الملتقى، ومؤكدًا أهمية التدريب وبناء القدرات في المجال القانوني لكوادر الخدمة العامة.

من جانبه، أكد دكتور مبارك بابكر، المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، حرص الإدارة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة لسلسلة من اللقاءات المستقبلية التي تسعى لتوظيف إمكانيات الولاية في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

وأضاف أن المشاركين في الملتقى يمثلون عناصر فاعلة في إنفاذ القانون، لافتًا إلى توجه الإدارة القانونية نحو التحول الرقمي، وتأسيس إدارة للملكية الفكرية تعنى برعاية وحماية إبداعات أبناء الولاية.

وشدد بابكر على أن الإدارة القانونية ستكون شريكًا ناقدًا وفاعلًا في دعم أجهزة الدولة، عبر تقديم المشورة القانونية السليمة التي تضمن احترام القانون وترسيخ مبادئ العدالة.