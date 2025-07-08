عضو مجلس السيادة د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تشيد بحكمة الإدارة الاهلية وجهودها فى الحفاظ علي التعايش السلمي

جاء ذلك لدى لقائها اليوم بمكتبها ناظر قبيلة الأمرار الناظر علي محمود. حيث أوضحت أن الوعي الذي تتمتع به قيادات الإدارة الاهلية بشرق السودان أسهم بشكل كبير فى تحصين مجتمع الشرق من الانسياق وراء الأفكار الهدامة التى تتبناها المليشيا المتمردة لنسف القيم والمبادئ الوطنية التى أظهرها الشعب السوداني عبر المقاومة الشعبية والمواقف الداعمة للقوات المسلحة فى حرب الكرامة.

من جانبه هنأ ناظر قبيلة الأمرار علي محمود، عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد بنيلها ثقة القيادة موكدا دعمهم الكامل لمبدأ مشاركة المرأة فى المجلس السيادي، ووقفتها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل فى قيادة البلاد. مشيرا إلى أن د. نوارة أبدت اهتمامها الشخصي بمتابعة إنفاذ مشروع (عقبة يأس) من أجل تأهيل الطريق بصورة تسهم في وقف معاناة المواطنين.

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