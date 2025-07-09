والي شمال كردفان يتفقد سجن ام روابة

وقف والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف، الثلاثاء، على العمل الجاري في إعادة تأهيل سجن ام روابة.

برفقة لجنة امن الولاية حيث استمع الى تنوير من إدارة السجن حول سير العمل والمراحل التي وصلت إليها أعمال الصيانة.

ودعا الوالي الى مضاعفة الجهود والإسراع في اكمال العمل بالصورة المطلوبة حتى يؤدى دوره كلاماً.

إلى ذلك قام والي ولاية شمال كردفان بزيارة مطبخ ومكتب مفوضية العون الإنساني بمحلية الرهد ابو دكنة ووقف على مطبخ المفوضية في إعداد الوجبات لطلاب الشهادة الثانوية الممتحنين وتعرف على نوعية الخدمة المقدمة .