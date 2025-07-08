سياسية
رئيس الوزراء يؤكد أهمية توحيد الصف خلف القوات المسلحة
أشار رئيس الوزراء، د. كامل إدريس إلى ضرورة توحيد الصف خلف القوات المسلحة والقوات المساندة لإكمال حرب الكرامة وإنهاء التمرد ودحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان الثلاثاء، وفد الهيئة القومية الشعبية لنصرة القوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي صمام الأمان، معبرًا عن تقديره لتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في ميادين القتال.
وقال دكتور حسن علي عباس الناطق الرسمي بإسم الهيئة في تصريحات صحفية، أن الوفد قدم تنوير وتقرير متكامل عن نشاط الهيئة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى خطط وبرامج واستراتيجيات عمل الهيئة للستة أشهر المقبلة.
واضاف ان رئيس الوزراء أشاد بعمل الهيئة، وانه اكد دعمه لكل برامج الهيئة، وزاد ان الوفد سلم خطة مختصة بانشطة الهيئة للستة شهور المقبلة فيما يتعلق باسناد المؤسسات المدنية. مؤكدًا ان الهيئة ستتعاون في العمل تحت مظلة رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
سونا