تقليل ساعات قطوعات الكهرباء بولاية الخرطوم

أثنى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الجهود التي بذلتها إدارات الكهرباء المختلفة في إعادة تأهيل المحطات التحويلية والخطوط الناقلة والتي ستسهم في تقليل قطوعات الكهرباء اعتباراً من الثلاثاء.

وقال الوالي لدى زيارته المحطات التحويلية بحضور المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد مصطفى علي.

قال أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار خدمات المياه والصحة وستقلل معانآة المواطن .

ودعا الوالي إدارة الكهرباء لمضاعفة جهودها لإدخال الكهرباء لمناطق الخرطوم وبحري وشرق النيل.