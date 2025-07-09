سياسية
تسليم تجار سوق ليبيا مواقعهم بشرق مدني
أكد المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء أعضاء لجنة تجار سوق ليبيا إلتزام وزارته بإنطلاقة تسليم التجار الذين أكملوا الإجراءات مواقعهم يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري بشرق مدني، مجدداً حرص حكومة الولاية إنجاح المشروع وتقديم كافة التسهيلات للتجار.
من جانبه أكد الأستاذ صلاح المدنى مدير مصلحة الأراضي بالولاية أن إعلان موعد تسليم المواقع للتجار جسد جدية وزارة التخطيط العمراني في إكمال الإجراءات، مناشداً كافة المستحقين بالإسراع بتكملة الإجراءات .
فيما ثمن المتحدث بإسم لجنة تجار سوق ليبيا جهود وزارة التخطيط العمراني لتنفيذ المشروع وأكد جاهزية التجار لإكمال كافه الإجراءات.
سونا