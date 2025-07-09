تسليم تجار سوق ليبيا مواقعهم بشرق مدني

أكد المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء أعضاء لجنة تجار سوق ليبيا إلتزام وزارته بإنطلاقة تسليم التجار الذين أكملوا الإجراءات مواقعهم يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري بشرق مدني، مجدداً حرص حكومة الولاية إنجاح المشروع وتقديم كافة التسهيلات للتجار.