الخرطوم.. زيارة عاجلة للتروس النيلية والمصبات على شواطئ النيلين الأزرق والابيض

إتخذت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، الثلاثاء، جملة من القرارات المهمة الخاصة بتوزيع المهام والتكاليف.

وتقرر إجراء حصر شامل مفصل للمصارف من حيث الاطوال والإشكالات على أن يتم رفع تقرير فورا عن الإنجاز وأداء العمل فيها، فضلا عن إجراء مسح شامل للمصارف الرئيسة والفرعية بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة الالغام بهدف إزالة الأجسام الخطرة ومخلفات الحرب قبل إجراء عمليات تطهير المصارف .

كما تم تكليف مهندسي الوحدات الإدارية بالقيام بجولة بزيارة عاجلة للتروس النيلية والمصبات على شواطئ النيلين الأزرق والابيض لمعالجة مناطق الهشاشة قبل حلول فيضان النيل.

إلى ذلك وجه الاجتماع بتكليف مديري القطاعات باستنهاض المبادرات الشعبية بالأحياء للإسهام في تصريف مياه الأمطار في إطار تكامل الجهود الرسمية والشعبية .