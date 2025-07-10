وكيل التربية والتعليم: مخازن الوزارة الاتحادية تم حرقها تماما وتدميرها

واوضح الوكيل ان الوفد اختتم زيارته بزيارة مطبعة وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة التي تم اعادة تشغيلها بعد توقفها بسبب الحرب، مشيرا الي وجود فجوة كبيرة في الكتاب المدرسي حتى مخازن الوزارة الاتحادية تم حرقها تماما وتدميرها ونوه الي حوجتهم الي خمسة مطابع لذا تم تكوين لجنة للوقوف علي المطابع المختلفة، ووعد باشراك الولاية في مشووع الطباعة موجها بضرورة تطوير المطبعة وتاهيلها.