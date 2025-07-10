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وكيل التربية والتعليم: مخازن الوزارة الاتحادية تم حرقها تماما وتدميرها
اختتم اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر والوفد المرافق له زيارته التفقدية لولاية الجزيرة والتي استغرقت يومين.
واوضح الوكيل ان الوفد اختتم زيارته بزيارة مطبعة وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة التي تم اعادة تشغيلها بعد توقفها بسبب الحرب، مشيرا الي وجود فجوة كبيرة في الكتاب المدرسي حتى مخازن الوزارة الاتحادية تم حرقها تماما وتدميرها ونوه الي حوجتهم الي خمسة مطابع لذا تم تكوين لجنة للوقوف علي المطابع المختلفة، ووعد باشراك الولاية في مشووع الطباعة موجها بضرورة تطوير المطبعة وتاهيلها.
كما زار الوفد ورشة تصنيع الاجلاس التابعة لوزارة التربية والتعليم بالولاية والتي تم نهبها تماما، واختتم زيارته بزيارة مدرسة الامل4 للصم، ووجه الوكيل نداءا للمنظمات والشركات والخيرين لدعم هذه الفئة الخاصة لاشعارها باهميتها وسط المجتمع وذلك من باب المسئولية الاجتماعية مبينا انهم كوزارة اتحادية سيسهمون في دعمها وتحسين بيئتها.
سونا