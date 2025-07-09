انعقاد ورشة للحد من مخاطر الأمراض المنقولة عبر المياه

نظمت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة للحد من مخاطر الأمراض المنقولة عبر المياه، ورفع وعي المجتمع بأسباب الكوليرا وتطهير المياه بالكلور، وذلك بمشاركة (٢٥) متطوعًا ومتطوعة من جميع محليات الولاية.

و اشادت الأستاذة سمية عمر، مدير الطوارئ بوزارة الصحة، جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني في المجال الصحي، وفي الاستعداد لطوارئ الخريف، مؤكدةً أهمية الورشة المنعقدة في هذا السياق.

من جانبه، أكّد الدكتور مجدي عبد الغفار، مدير المشروعات بفرع الجمعية، أن الورشة تأتي ضمن الاستعدادات التي يقوم بها الهلال الأحمر لفصل الخريف، مشددًا على حرصهم على تدريب أكبر عدد ممكن من المتطوعين لتمكينهم من خدمة المجتمعات المحلية.

وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة أمل أحمد المجذوب، مسؤول الصحة بفرع الجمعية، بالدور المقدّر الذي يقوم به متطوعو الجمعية في رفع الوعي الصحي وسط المجتمعات، بما يسهم بشكل مباشر في تقليل مخاطر الأمراض المنقولة عبر المياه.