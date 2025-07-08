“كنتيباي “.. دكتورة نوارة أبو محمد تلتقي ناظر عموم قبيلة الحباب

أمّنت عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، على ضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة والعمل على وحدة الصف الوطني ومحاربة النعرات العنصرية والقبلية لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

وأشادت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الثلاثاء وفد قبيلة الحباب برئاسة الناظر كنتيباي حامد بن كنتيباي محمود، بالترابط المجتمعي الذي أظهرته مكونات المجتمع بالمنطقة الشرقية عامة وحرصهم على تنمية وتطوير المحليات وتوحيد الخطاب السياسي والاصطفاف الوطني خلف قضايا السودان المصيرية.

وإطّلعت سيادتها على سير تقديم الخدمات بشرق السودان لاسيما قضايا الزراعة وقضايا المرأة والشباب وتنمية المجتمع.

من جانبه هنأ الناظر كنتيباي عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة بنيلها ثقة القيادة وتعيينها في هذا المنصب المهم والذي يعد من مؤشرات تمكين المرأه في السودان.

وأوضح سيادته أن اللقاء تناول الأوضاع بالمنطقة الشرقية عامة وطوكر على وجه الخصوص خاصة بعد تعرضها للفيضانات.