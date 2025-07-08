غرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية تطمئن علي سير الامتحانات

عقدت غرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام الدراسي 2024 اجتماعها الدوري اليوم بمدينة بورتسودان برئاسة الفريق أول شرطة خالد حسان المدير العام لقوات الشرطة .

واطمان الاجتماع على عملية سير الامتحانات بالمراكز الداخلية والخارجية من خلال الترتيبات الفنية والإدارية.

وناقش اجتماع الغرفة عددا من الموضوعات ذات الصلة والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع السابق.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة المؤجلة قد انطلقت في التاسع والعشرون من يونيو الماضي وتستمر حتي بعد غد الخميس العاشر من يوليو بجلوس عدد (209,273) طالبا وطالبة . وقد تم توزيع اؤلئك الطلاب على (2082) مركزًا داخل البلاد و(20) مركزا بالخارج .

وكانت غرفة طوارئ الامتحانات ظلت فى حالة انعقاد دائم منذ الانتهاء من امتحانات الدفعة المؤجلة 2023 ، ووضعت الخطط والترتيبات اللازمة لتجاوز العقبات والعمل على تذليلها خاصة تلك المشكلات المتعلقة ببعض المراكز الخارجية، فضلا عن المراكز في المناطق التي تشهد توترات أمنية وضرورة وصول أوراق الامتحانات لتلك المناطق وعدم حرمان اي طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.