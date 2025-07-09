العدل: تعزيز سيادة حكم القانون أسفيرياً

أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل الوزير المكلف أن استقرار السودان رهين بسيادة حكم القانون فالعلاقه بينهما طرديه لذا نسعى للاستقرار بآليات سياده حكم القانون للدولة القانونية القائمة علي الحوكمه الرشيدة وبآليات النزاهه والشفافيه والرقابه والمساءله والتشاركية.

جاء ذلك لدى مخاطبتها اسفرياً الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقي التفاكري حول الرؤية الاستراتيجية لتطوير الاداء المؤسسي لتعزيز سياده حكم القانون (ولاية النيل الأبيض نموذجاً) .

واضافت هذا الملتقى التفاكري الهام يأتي والبلاد تستشرف عهداً جديداً من التنمية والإعمار والاستقرار ، ولايتأتي ذلك الا وفق خطط محكمه ومدروسه و برؤيه استراتيجية طويلة الأمد يتم تنفيذها بالعمل الجاد ،وأن التطوير المؤسسي لاجهزة الدولة يعتبر إحدى أدوات الاستعداد لاعمار وتنمية السودان .